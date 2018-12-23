ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde

yeniakit.com.tr Türkiye'de yaptığı bütün operasyonlar ellerinde patlayan ABD, şimdi de Türkiye'deki Ermenileri hedef aldı.

ABD’de görevli Ermeni Başepiskopos, Türkiye’de toplumla barış içinde yaşayan Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde, tepki çeken açıklamalar yapıyor. ABD Doğu Bölgesi Episkoposluk Temsilcisi Vicken Aykazyan, Türkiye’deki Ermeni vatandaşları hedef aldı.

Vicken Aykazyan, Agos’a konuştu.

“Gerekli tepkiyi göstermediler”

“Türkiye’deki Ermeni toplumunun zayıfladığını söylemek isterim” diyen Başepiskopos, Değabah seçimindeki tutumlarından dolayı da Türkiye’deki Ermenileri hedef aldı. Aykazyan, “Değabah seçilmiş bir liderin valiliğe çağrılmasının arkasında, ‘Bizim için sıfırsınız. Biz istediğimizi yaparız’ düşüncesi ve mesajı yatar. Oysa Ermeni toplumu bu mesaja gerekli tepkiyi gösteremedi” dedi.

Kin dolu bakış açısı

Aykazyan’ın valilik olayının arka planında, “Bizim için sıfırsınız. Biz istediğimizi yaparız” görüşü olduğunu savunması, Türkiye’de barış içinde yaşadığımız Ermenileri açıkça kışkırtmaya yönelik bir hareket olarak yorumlandı. Başepiskopos’un durduk yere bu kadar kin dolu sözler sarf etmesi ve, “Ermeni toplumu zayıfladı” demesi, Türkiye’deki dostluk ortamını bozmaya çalıştığı yönünde şüphe uyandırdı.

1915 senaryosunu tekrarlamak istiyorlar

ABD ve batılı güçlerin misyonerlik çalışmalarının ilk hedefi 1800'lü yıllarda Anadolu coğrafyasındaki Ermeniler oldu. Ermeniler önce yapılan misyonerlik çalışmalarıyla mezhep değiştirmeye zorlandı ardından da yüz yıllarca "millet-i sadıka" olarak anıldıkları cihan devleti Osmanlı'ya karşı isyana zorlandı. ABD ve güdümündeki Ermeni lobileri, bugün de tıpkı yüz yıl önce olduğu gibi Ermenileri, özgürce yaşadıkları Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışıyor.