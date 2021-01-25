ABD'li entelektüelleri Cumhuriyetçi çetelere benzetti

Münübe Yılmaz

ABD'li dil bilimci ve ünlü düşünür Noam Chomsky, ABD'li liberal entelektüelleri Cumhuriyetçi çetelere benzeterek, ABD'nin dünyanın önünde gelen bir terör devleti olduğunu kabul etmeyeceklerini ifade etti. ABD'li entelektüellerin Amerika'nın dünya ülkeleri için ne kadar tehlikeli olduğunu görmezden geldiğini aktaran Chomsky, "Amerikan entelektüellerinin ABD'nin önde gelen bir terörist devlet olduğunu kabul etmesini sağlayamazsınız" dedi. RT'ye verdiği röportajda ABD'li liberal entelektüellerin uluslararası bir terörizm tedarikçisi olan ABD'yi Trump destekçileri gibi 'zararsız bir güç olarak kabul ettiklerini belirterek, "Cumhuriyetçi çetelerin seçimin kaybedildiğini kabul etmesini sağlayamadığınız gibi, liberal Amerikan entelektüellerinin ABD'nin önde gelen bir terörist devlet olduğunu kabul etmesini sağlayamazsınız" ifadesinde bulundu. Chomsky ayrıca eski ABD başkanlarından Ronald Reagan'ın dış politikasının temelini oluşturan sözde 'Teröre Karşı Savaş' konseptini terörizmin zirvesi olarak tanımladı.