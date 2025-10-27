ABD'li doktordan yürek yakan ifşa: 'İsrail, Gazzeli çocukları diri diri gömdü'

Amerikalı ortopedi cerrahı Dr. Mark Perlmutter, Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'nde bulunduğu sırada, İsrail işgal askerlerinin iki Filistinli çocuğu bir buldozer yardımıyla toplu mezara itip diri diri gömdüğünü söyledi. Doktor, çocukların üzerlerine toprak atılırken boğulan çığlıklarını duyduğunu aktardı.

Gazze Şeridi'nde gönüllü olarak görev yapan Amerikalı ortopedi cerrahı Dr. Mark Perlmutter, bölgede tanık olduğu dehşet verici olaylara dair uluslararası kamuoyunu sarsan açıklamalarda bulundu. Dr. Perlmutter, özellikle Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'nde yaşanan ve uluslararası savaş hukuku açısından ağır suç teşkil edebilecek bir olayı aktardı.

Perlmutter'ın aktardığına göre, görev yaptığı sırada İsrail işgal askerleri, iki Filistinli çocuğu bir toplu mezara diri diri gömdü. Cerrah, bu akıl almaz anları şu sözlerle anlattı:

"İsrail askerleri tarafından bir buldozerle toplu mezara itilen iki çocuğa tanık oldum. Ve sonra diri diri gömülürken üzerlerine dökülen toprak yüzünden çığlıklar boğuldu."

Olayın ardından cesetlerin çıkarılması sürecinde tanık olduğu diğer detaylar ise dehşetin boyutunu ortaya koydu. Dr. Perlmutter, çocukların ellerinin arkadan bağlanmış olduğunu belirtti:

"Cesetler çıkarıldığında, elleri arkadan bağlanmış bu çocukların gömlekleri bulundu. Bilirsiniz, bu tür bir canavarlık, bu düzeyde iğrenç bir davranış, ancak doğuştan itibaren nefretiniz kasıtlı olarak şekillendirilmişse ortaya çıkabilir."

Dr. Mark Perlmutter'ın bu anlatımı, Gazze'deki tıbbi tesisler ve çevresinde yaşanan insanlık dışı uygulamalara dair iddiaları bir kez daha dünya gündemine taşıdı. Daha önce de uluslararası kuruluşlar ve insani yardım ekipleri, İsrail ordusunun hastanelere yönelik operasyonları sırasında toplu mezarların ortaya çıktığını ve yüzlerce cesedin bulunduğunu rapor etmişti.

Uluslararası toplumun, Dr. Perlmutter'ın ve benzeri diğer tanıklıkların ışığında, bölgede bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatması yönündeki çağrılar giderek artıyor. Gazze'deki insan hakları ihlallerine yönelik bu tür ağır ifadeler, uluslararası adalet mekanizmalarını harekete geçirme potansiyeli taşıyor. Soykırımcı İsrail'in ise bu ifadelere yönelik henüz net bir açıklaması bulunmamakta.

