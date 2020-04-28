ABD'li doktordan dünyayı sarsan iddia! 'Koronavirüsten bir tane ölen yok'

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle ilgili olarak ABD'li Dr. Rashid Buttar, çarpıcı iddialar ileri sürdü.

"Doğal bir virüsü alıp işlev kazandırıyorsunuz"

Şimdiye kadar kliniklerimizde damardan verilen bir ilaç vardı. Araştırmalarımızı geliştirdikçe bu Koronavirüsün yanılsamalı bir ilaç olduğuna karar verdik. 2015 yılında Kuzey Carolania Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmadan bahsediyorum. ABD hükümeti bu araştırmanın sonlandırılmasını istedi. Doğal bir virüsü alıp işlev kazandırıyorsunuz. Virüsü mutasyona uğradıp daha tehlikeli bir hale getiriyorzunuz.

Yaptığım araştırmalarda bulduğum SHC014 türü bir koronavirüsü alıp onu bir başka virüsle birleştirip, üzerinede HIV virüsü ekliyorlar.

"Hiçbir virüs 3 metre zıplayamaz"

2015 yılında bir grup virüs uzmanı danışman bu virüsün zararlı olduğunu ve durdurulmasını istedi. ABD hükümeti bunun durdurulmasını istediler. Fauci denilen adam bütçeden para ayırdı. Bu virüsü başımıza bu adam açtı. 2017 yılında zaten George Town Üniversitesi'nde yaptığı açıkalamada bir salgın çıkacağını öngürdü. Bu adam "Başkan bir salgın hastalıkla uğraşacak" dedi. Virüsün nereden geldiği önemli değil , ABD hükümeti bunu bir fırsat olarak gördü ve şimdi tüm mali sistem kapandı. Şimdi diyorlarki 1,5 metre mesafe bırakın diyorlar tamamen yalan bu, böyle bir virüs yok.

2022'ye kadar karantinada kalacağımız söyleniyor. Bu bir yalan hiç bir virüs 3 metre zıplayamaz. Piyasada onlarca doktor var ama gerçekleri söylemekten korkuyorlar.

"Test kitleri güvenilir değil"

Kullanılan test kitleri güvenilir değil, virüs olmayan insanlarda bile virüs çıkıyor. Bu tanı kitleri sadece genetik dizilimi belli olan virüsler içindir.

Ölü sayısını yüksek göstermek için doktorlara baskı yapıp, hasta şu şu sebeplerle öldüyse koronavirüsten öldü yazılacak deniliyor.

"Şimdi kovid 19 yüzünden ölmüş bir hasta bile yok"

Sürekli bir korku pompalıyorlar. Bu kadar korku sitresi yükseltince vücudun bağışıklık sistemi yavaşlıyor. Ortada bir ilüzyon geziyor. Şimdi kovid 19 yüzünden ölmüş bir hasta bile yok. Piyasaya baktığınız zaman yalan beyan haberlerle dolu.