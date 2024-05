ABD'li dev şirket bilançosunu açıklamak için gün sayıyor!

Söz konusu açıklama, karların sağlıklı bir hızla arttığını ve yapay zekâ araçlarına olan talebin bulut bilişim hizmetlerinin satışlarını artırdığını gösteren diğer raporların ardından geldi.

Nvidia'nın en büyük müşterileri arasında yer alan Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. ve Alphabet Inc., sermaye harcamalarının bu yıl mevcut hızda devam edeceğini veya artacağını belirtti. Hisse senedi o zamandan bu yana yüzde 17 arttı ancak Mart ayındaki zirveye göre hala yaklaşık yüzde 7 aşağıda seyrediyor.

Rakip çip üreticisi Advanced Micro Devices Inc., bu yılki yapay zeka hızlandırıcı satış tahminini 3,5 milyar dolardan 4 milyar dolara çıkarmasına rağmen 1 Mayıs'ta yaklaşık yüzde 9 düşüş yaşadı. Hisseleri bu yıl yüzde 170'in üzerinde değer kazanan server üreticisi Super Micro Computer Inc., ise yüzde 14 oranında geriledi.