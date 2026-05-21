ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan devasa kâr

California merkezli çip üreticisi Nvidia, mali sonuçlarıyla piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Şirket, 26 Nisan’da sona eren ve 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul edilen üç aylık dönemde güçlü büyümesini sürdürdü.

Açıklanan bilançoya göre Nvidia’nın geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artarak 81,6 milyar dolara ulaştı. Şirket, bir önceki çeyreğe kıyasla da gelirini yüzde 20 artırdı. Geçen yıl aynı dönemde 44,1 milyar dolar gelir açıklayan Nvidia, böylece beklentileri geride bıraktı.

Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 78,9 milyar dolar olması yönündeydi.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 91 milyar dolar olarak açıkladı.

Şirketin karı 3 katından fazlasına çıktı

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 211 artarak 58,3 milyar dolara yükseldi.

Şirketin net karı, geçen yılın aynı döneminde 18,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Nvidia'nın 2026 mali yılının ilk çeyreğinde 76 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 2,39 dolara çıktı.

Böylece şirketin karı da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket ayrıca, yönetim kurulunun 80 milyar dolarlık ek hisse geri alım yetkisini onayladığını ve çeyreklik nakit temettü ödemesini hisse başına 1 sentten 25 sente yükselttiğini duyurdu.

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, yapay zeka fabrikalarının inşasının insanlık tarihindeki en büyük altyapı genişlemesi olduğunu ve bu sürecin olağanüstü hızla ilerlediğini söyledi.

Ajan tabanlı yapay zeka dönemine girildiğini, bu sistemlerin artık iş üretimi ve ekonomik değer yarattığına işaret eden Huang, Nvidia'nın bu dönüşümün merkezinde yer aldığını ifade etti.