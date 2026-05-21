  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hakan Fidan'dan Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistlere ilişkin açıklama Pakistan devrede: ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'nı güvenceye alacak geçici uzlaşı planı Türkiye nüfusu için alarm veren rakamlar! TÜİK endişelendiren verileri açıkladı PKK’nın İran kolu PJAK Trump’ı yalanladı: Kendi silahlarımız var! Zamanı gelince harekete geçeceğiz! Doğu'nun Boğaz Köprüsü 5,9 milyar lira kazandırdı Petro'dan siyonist bakana şamar: Tam bir Nazi gibi davranıyor! Soykırımı gizlemek için insanlara saldırıyorlar! Beğenmediklerini sınır dışı ediyor Köle tüccarı geri döndü Vergi borcu olanlar dikkat! Ali Mahir Başarır yine çarpıttı! Yalanı bu video deşifre ediyor İspanya Dışişleri Bakanı duyurdu: 44 aktivist Türkiye aktarmalı uçakla geliyor!
Ekonomi ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan devasa kâr
Ekonomi

ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan devasa kâr

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'li çip üreticisi Nvidia'dan devasa kâr

ABD’li çip devi Nvidia, 2027 mali yılının ilk çeyreğinde gelirini yıllık bazda yüzde 85 artırarak 81,6 milyar dolara çıkardı. Şirketin net karı ise aynı dönemde 58,3 milyar dolara yükselerek üç kattan fazla artış gösterdi.

California merkezli çip üreticisi Nvidia, mali sonuçlarıyla piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Şirket, 26 Nisan’da sona eren ve 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul edilen üç aylık dönemde güçlü büyümesini sürdürdü.

Açıklanan bilançoya göre Nvidia’nın geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artarak 81,6 milyar dolara ulaştı. Şirket, bir önceki çeyreğe kıyasla da gelirini yüzde 20 artırdı. Geçen yıl aynı dönemde 44,1 milyar dolar gelir açıklayan Nvidia, böylece beklentileri geride bıraktı.

Nvidia, bilançosunda 2027 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul ettiği 26 Nisan'da sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 85 artışla 81,6 milyar dolara yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre yüzde 20 artıran Nvidia, geçen yılın aynı döneminde ise 44,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 78,9 milyar dolar olması yönündeydi.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 91 milyar dolar olarak açıkladı.

Şirketin karı 3 katından fazlasına çıktı

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 211 artarak 58,3 milyar dolara yükseldi.

Şirketin net karı, geçen yılın aynı döneminde 18,8 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Nvidia'nın 2026 mali yılının ilk çeyreğinde 76 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 2,39 dolara çıktı.

Böylece şirketin karı da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket ayrıca, yönetim kurulunun 80 milyar dolarlık ek hisse geri alım yetkisini onayladığını ve çeyreklik nakit temettü ödemesini hisse başına 1 sentten 25 sente yükselttiğini duyurdu.

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, yapay zeka fabrikalarının inşasının insanlık tarihindeki en büyük altyapı genişlemesi olduğunu ve bu sürecin olağanüstü hızla ilerlediğini söyledi.

Ajan tabanlı yapay zeka dönemine girildiğini, bu sistemlerin artık iş üretimi ve ekonomik değer yarattığına işaret eden Huang, Nvidia'nın bu dönüşümün merkezinde yer aldığını ifade etti.

Intel ve Nvidia'dan ortak çip projeleri
Intel ve Nvidia'dan ortak çip projeleri

Teknoloji

Intel ve Nvidia'dan ortak çip projeleri

Teknoloji savaşında sürpriz yumuşama: Nvidia’nın Çin kapısı aralanıyor
Teknoloji savaşında sürpriz yumuşama: Nvidia’nın Çin kapısı aralanıyor

Teknoloji

Teknoloji savaşında sürpriz yumuşama: Nvidia’nın Çin kapısı aralanıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23