ABD'li casus papaz Brunson salındı, dolar tınlamadı!

Yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında çıkan karar sonrasında dolar ilk tepki olarak 5,85 TL'ye indi ancak sonrasında yeniden 5.90 üzerine çıkarak 5.95 TL'ye geldi.

Dolar karar öncesinder 5.83 ile 5.97 arasında dalgalı bir seyir izlemişti. Dün akşam saatlerinde davayla ilgili iddiaların ardından 5.90 TL'ye dek inen oolar yeni güne de aynı seviyeden başladı. Saat 9.12'de 5.83'e kadar inen dolar 10.30 itibariyle yeniden 5.97 TL'ye yükseldi. Saat 13:50 itibariyle de yeniden 5.90 TL'nin altına indi.

NBC'NİN İDDİASI DÜN DOLARI 5.90'A DÜŞÜRMÜŞTÜ



Amerikan yayın kuruluşu NBC dün Türkiye ile ABD'nin rahip Brunson'ın serbest kalması için gizli anlaşmaya vardığını, Beyaz Saray'ın Rahip Brunson'ın salınmasını ve önümüzdeki günlerde ABD'ye dönmesini beklediğini ileri sürmüştü. Dün sabah güne 6.06 civarında başlayan dolar/TL , üç yıl aradan sonra ilk kez fazla verilen ödemeler dengesindeki seyirle 6 TL'nin altına inmişti. Gün içinde en düşük 5.95 seviyesini test eden dolar gece gelen bu haberle 5.90 TL seviyesine inmişti.

Brunson, iki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

ABD GÜMRÜK VERGİLERİNİ İKİYE KATLAMIŞTI

ABD yönetimi Brunson'ın serbest bırakılmama kararına tepki göstererek bazı Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı açıklamış ve Türkiye'ye yönelik olarak çelik ve alüminyumdaki gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına karar vermişti. ABD hali hazırda Türkiye'ye çelikte yüzde 50, alüminyumda yüzde 20 ek gümrük vergisi uyguluyor.