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ABD'li casus Brunson'dan flaş iddia! "Türkiye'yi zor zamanların beklediğine dair uyarıldım"

Türkiye'de ABD casusluğu suçlamasıyla ev hapsine çarptırılan ve bir süre sonra da hapisten çıkarılan Evanjelik rahip Andrew Brunson, 2009 yılında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve Türkiye'yi zor zamanların beklediğine dair uyardığını iddia etti.

13 Haziran 2019 Perşembe 17:41
ABD'li casus Brunson'dan flaş iddia! "Türkiye'yi zor zamanların beklediğine dair uyarıldım"

Türkiye'de 23 yıl görev yaptıktan sonra, ABD güdümündeki FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından “terör ve casusluk” suçlamalarından 2 yıl hapiste tutulmuş olan ABD'li Evanjelik din adamı Andrew Brunson, 47 bin kiliseyi bünyesinde toplayan Güneyli Baptist Kongresi'ne (SBC) hitabında Türkiye ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre; Ekim’de serbest kalan ve ABD'ye dönüşte Oval Ofis'te Başkan Donald Trump için dua eden rahip Andrew Brunson, Pazartesi geceki toplantıda, 2009 yılında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve Türkiye'yi zor zamanların beklediğine dair uyardığını öne sürdü.

“Türkiye'de baskı gördüğünü” iddia etti

"Doğruluk dürüstlük yüzünden baskı görenler kutsanır" başlıklı toplantıda konuşan Brunson, Türkiye'de hapisteyken kendisi için dua etmişlerin ellerini kaldırmasını, onlara teşekkür edeceğini söyledi.

Bu duaların kendisini ve eşini ayakta tuttuğu kadar Türkiye'de yaşayanların tamamı için de önemli olduğunu savunan Brunson, hapiste geçirdiği iki yılda intihar eğilimli hale geldiğini, İncil okuyarak ve dua ederek dayanmaya çalıştığını aktardı.

Hapiste tanrı sevgisinin sınandığını ama hiç kırılmadığını anlatan Evanjelik din adamı, şöyle devam etti:

"İlk yılın sonuna doğru aldığım bir karar dönüm noktası oldu. Tanrıyla ilişkim için mücadele etmeye karar verdim. Eğer onunla mahremimi, yakınlığımı kaybedersem, her şeyi kaybederim, dedim kendi kendime."

“Türkiye’yi zor zamanlar bekliyor”

2009 yılında tanrının kendisiyle konuştuğunu ve Türkiye'yi zor zamanların beklediğine dair uyardığını ileri süren Brunson "Olacaklar için hazırlıklı olduğumuzu sanmıyorum" diyerek şöyle devam etti:

"Özellikle de sonraki kuşaklar. Çoğumuz ilgilenmiyoruz ve bilincinde değiliz, bu da kiliselerimizdeki insanların bundan sonra olacaklar karşısında gafil avlanacakları anlamına geliyor. Kilise liderleri ve pastörleri olarak gelecek kuşakları hazırlamak sizin göreviniz."

“Daha fazla baskı ve zulme hazırlıklı olmalıyız”

Türkiye'de “terörizm”, “casusluk”, “düşmancaeylem oluşturan Hıristiyanlaştırma, misyonerlik faaliyetleri” nedeniyle hapis cezası alan Evanjelik pastör, meslektaşlarına baskı ve zulmün yeni bir şey olmadığı ama artık daha da fazlasına hazırlıklı olmaları gerektiği uyarısında bulundu:

"Çoğunuzun acı çekme sırasına girme fırsatınız olacak ve kendinizi buna hazırlamalısınız."

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:41
  1. Kilis
  2. Rahip Andrew Brunson
  3. Casus Brunson
  4. ABD
  5. Flaş iddialar
  6. Türkiye iddiası
  7. Evanjelik papaz

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