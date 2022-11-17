ABD'li banka Türkiye için asgari ücret tahminini duyurdu! İşte açıkladıkları rakam
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, sene başında asgari ücrete yüzde 60 zam yapılacağını öne sürdü. Bankanın tahmini gerçekleşirse asgari ücret 8 bin 800 lira olacak.
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley “CEEMEA Ekonomik Görünüm” raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin çeşitli senaryoları değerlendirdi.
Raporda ayrıca yılbaşında asgari ücrete yüzde 60 civarında bir zam yapılacağı öngörüldü.
2023’te kur ve fiyat kontrollerinin devamıyla birlikte enflasyonun yıl sonunda yüzde 53’e düşebileceği belirtildi.
Ekonomi
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