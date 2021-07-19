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Dünya ABD'li bakandan itiraf: Zarar verildi
Dünya

ABD'li bakandan itiraf: Zarar verildi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Çin ile yaptığı anlaşma nedeniyle tüketicilere zarar verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 10:09:00 -
ABD'li bakandan itiraf: Zarar verildi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Trump döneminde Çin ile yapılan ticaret anlaşmasının ABD'li tüketicilere zarar verdiğini söyledi.

Anlaşma kapsamında hayata geçirilen gümrük vergilerinin ABD'li tüketicilerin yararına olacak şekilde uygulanmadığını ifade eden Yellen, "Tarifeler ABD'li tüketiciler için vergi demek. Bazı durumlarda tüketicilere zarar verildi" dedi.

Trump yönetimi Çin hükümeti 2020 yılı Ocak ayında ABD aleyhine ticaret açığını kapatmak için anlaşma imzalamıştı. Biden yönetimi bu anlaşma konusunda henüz karar almadı. Anlaşma sürdürülebilir, iptal olabilir ya da yeni bir içerikle farklı bir anlaşma yapılabilir.

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