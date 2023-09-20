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Sosyal Medya ABD'li arıcı Kur'an'daki arı ayetlerine hayran kaldı! 'O dönemde bu bilgiler yoktu'
Sosyal Medya

ABD'li arıcı Kur'an'daki arı ayetlerine hayran kaldı! 'O dönemde bu bilgiler yoktu'

Yeniakit Publisher
2023-09-20 18:34:00 - 2023-09-20 18:35:15

ABD'li arıcı McKay Orton, Kur'an-ı Kerim'de keşfettiği bal arılarıyla ilgili ayetlere hayran kaldığını, “İslam arıya çok saygı duyuyor. Kur'an'da bal arıları dişil fiillerle anlatılıyor. Kur'an yazıldığında işçi arıların dişi olduğuna dair hiçbir bilgi yoktu” sözleriyle ifade ettti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 10 yıldır arıcılıkla uğraşan McKay Orton'un sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede dikkat çekti.

Kur'an-ı Kerim'de bal arılarıyla ilgili Nahl suresinden bölümleri yorumlayan Orton "Birçok insan bal arılarının, Kur'an'ın Allah tarafından ilhamla yazılmış bir kitap olduğunu söyleyebilmemiz için küçük bir işaret olduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

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