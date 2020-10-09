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Dünya ABD'li analist: Saldırabilirler, o ülkeye F-35 kiralayın
Dünya

ABD'li analist: Saldırabilirler, o ülkeye F-35 kiralayın

The National Interest yazarı Stephen Bryen, Çin Hava Kuvvetleri'nin muhtemel saldırıları karşısında ABD'nin Tayvan'a F-35 savaş uçaklarını kiralayarak yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 20:48:00 -
ABD'li analist: Saldırabilirler, o ülkeye F-35 kiralayın

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI) dergisi yazarı ABD'li analist Stephen Bryen, Çin Hava Kuvvetlerinin muhtemel saldırıları karşısında ABD'nin Tayvan'a F-35 savaş uçaklarını kiralayarak yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Stephen Bryen, Tayvanlı pilotların gelişmiş savaş uçaklarını uçurma becerilerinin olmaması nedeni ile pilotların ABD'de eğiterek yardımcı olunabileceğini belirtti.

Bryen, "Mevcut jet filosuna bakıldığında, 2020'nin sonunda 140 F-16 jetinden 50'si yükseltilecek, ancak yine de Tayvan'ın 66 yeni F-16V versiyonunun teslimi için en az beş yıl beklemesi gerekecek" dedi ve F-35'lerin kiralanmasının, yeni jetler satın almaktan ya da bütün eski jetlerin yükseltilmesinden daha fazla finansal anlam ifade edeceğini belirtti.

The National Interest yazarı, "Olası bir çatışma durumunda, Tayvan'ın havalimanları Çin saldırısı için ilk hedef olacak, adanın korunması için kısa pistlerden kalkış yapabilen ve dikey iniş gerçekleştirebilen F-35B tercih edilmeli çünkü bu Tayvan için mükemmel ve yeterli menzile sahip." dedi.

Kaynak: star.com.tr

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