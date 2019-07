ABD’li 14 şirket Türkiye’ye geldi… 100 milyar dolarlık dev işbirliği

Türk ve ABD’li firmalar arasında yeni bir iş birliği dönemi başlıyor. Türk Amerikan İş Geliştirme Konseyi (ATBDC) tarafından düzenlenen “ABD Türkiye Üst Düzey Liderler Yuvarlak Masa Toplantısı”nın ikinci gününde, Amerika’dan gelen 14 şirket, Türk iş adamları ile İstanbul’da buluştu. Her iki ülke iş adamları arasında oldukça verimli toplantılar gerçekleşti.

Açılışı önceki gün eski başbakanlardan Binali Yıldırım tarafından yapılan toplantılara, ABD İçişleri eski bakanı Ryan Zinke de katıldı. Zinke “Türkiye çok önemli bir NATO üyesidir ve bölgesel istikrar, kalkınma için kilit noktadadır. Türkiye geliştiğinde, bölge daha istikrarlı olur. Bu sebeple Türkiye’nin müreffeh ve güvende olması kesinlikle kritik öneme sahip. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok iyi ilişkileri var ve hâlihazırda da görüşüyorlar. Bu görüşmelerin bir yere varacağından eminim. ABD’de Türkiye’nin yaptığı iyi şeyler konuşulmuyor. Ama artık gerek mülteciler konusunda gerekse diğer birçok alanda Türkiye’nin ne kadar önemli bir devlet ve müttefik olduğunu hepimiz görüyor olacağız. Bunun, buradaki toplantılarda bir defa daha farkına vardık” dedi.

“Çok kararlıyız”

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Genel Başkanı Uğur Terzioğlu ise “İlişkilerin gerildiği bir ortamda, böyle bir toplantı çok faydalı oldu. Amerikalılar bu organizasyona son derece önem verdi. İki günlük toplantılarda, ortak üretim konusunda somut sonuçlar alındı. Her biri kendi alanında öncü olan bu firmalar, Türk firmalarıyla ortak yatırım konusunda iradesini ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki ikili görüşmeler, gayet sıcak bir havada geçmişti. Siyasi alanda yaşanan bu olumlu havanın, ekonomiye de yansımasını bekliyoruz. İki lider, Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefini koydu. Bu rakama ulaşmak için Türkiye’de birtakım ortak üretimlerin yapılması ve üretilecek bu ürünlerin Türk kuruluşu olarak Amerika’ya ihraç edilmesi hedeflenmekte. Türkiye, üretim manasında potansiyeli çok yüksek olan bir ülke. Ortak yatırımlarla bu avantajın değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Türkiye’ye gelecek bu firmalar, enerji başta olmak üzere tekstil teknolojileri, siber ve fiziki güvenlik teknolojileri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyorlar. ABD’liler Türk şirketlerle ortaklık yapmak konusunda çok kararlılar” şeklinde konuştu.

Gelen firmalar

Türkiye’ye gelen ABD’li firmalar arasında; Artillery One LNG, Cox Oil, 7th Generation, Tellurian, KIG, Artillery One Cybersecurity, Continental Divide International, Anderson Economic Group, Saltzman & Evinch, Mergen Group LLC, Talos Energy, Herrick Feinstein LLP, Echelon Studios, Steel Construction and Finance LLC gibi önemli şirketler yer alıyor.

