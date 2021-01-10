Abdi İbrahim’den 200 kişiye istihdam imkânı

Abdi İbrahim, sahadaki en büyük gücü olan tıbbi tanıtım temsilcisi ekibine ve pazarlama kadrosuna 200 kişiyi daha katıyor. Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hakan Onel, ‘‘Performansımızı ve büyüme planlarımızı devam ettirmek ve şirketimize yeni ‘İyileştiren Yüzler’ kazandırmak üzere yaklaşık 200 kişinin istihdamını gerçekleştireceğiz. Gençlere yönelik yatırımın Türkiye’nin geleceğine yatırım olduğuna inanıyoruz. Üretim ve istihdamı, içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında sektöre ve ülkemize karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz’’ dedi. İşe alım sürecinde başvurular www.kariyer.net adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. İş ilanları ocak ayının ortasına kadar başvuruya açık olacak.