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Ekonomi Abdi İbrahim, ‘Organizasyon 2025’le geleceği bugünden yakalayacak
Ekonomi

Abdi İbrahim, ‘Organizasyon 2025’le geleceği bugünden yakalayacak

İlaç sektörünün önde gelen firmalarından Abdi İbrahim, ‘Vizyon 2025’ stratejisinde ortaya konulan hedeflerine ulaşabilmek amacıyla yeni bir organizasyonel yapılanmayı hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 11:57:00 -
Abdi İbrahim, ‘Organizasyon 2025’le geleceği bugünden yakalayacak

‘Organizasyon 2025’ adlı yapılanma kapsamında yeni birimler oluşturuldu. Mevcut bazı birimlerin de görev kapsamı güncellendi. ‘Organizasyon 2025’ çerçevesinde atılan adımlar ve yapılan görevlendirmeler özetle şu şekilde: Reçeteli Ürünler Pazarlama ve Satış Grup Başkanlığı oluşturuldu, bu göreve Dr. Oğuz Mülazımoğlu atandı. Başkanlık bünyesinde bazı bölümler birleştirildi, Genel Tedaviler Grup Direktörlüğü ile Özel Tedaviler Grup Direktörlüğü devreye alındı. Genel Tedaviler Grup Direktörlüğü’ne Figen Bilgen, Özel Tedaviler Grup Direktörlüğü’ne de Çiğdem Yılmaz getirildi. Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcılığı bölümü, Uluslararası Pazarlar Grup Başkanlığı olarak değişti. Başkanlık koltuğuna Köksal Ülgen oturdu. Yurt içi ve yurt dışı tüm tedarik süreçleri yeniden yapılandırıldı. Tedarik Zinciri Grup Başkanlığı oluşturuldu ve bu göreve Altuğ Uysal atandı. Yeni Ürün, Süreç İyileştirme ve Projeler Müdürü olarak görev yapan Ramazan Karaduman, AbdiBio Ar-Ge ve Projeler Direktörü olarak terfien atandı. Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, yeni organizasyon yapısının önem taşıdığını belirtti. Taşpolatoğlu, “Yeni organizasyon yapılanmamız ve yeni üyelerimizle ‘Vizyon 2025’ stratejisinde ortaya koyduğumuz hedeflere daha güçlü, daha kararlı adımlarla ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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