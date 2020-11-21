Abdest alırken yüzük çıkarılır mı?
Namaz dinin direği, Müslümanın miracıdır. Namaz Müminin kurtuluşudur. Namaz sayesinde Yüce Rabbimizle konuşuruz, Ona hamd ve şükürde bulunuruz. Namaz kılmak için abdeste ihtiyaç vardır. Abdestsiz namaz olmaz. Onun için namaz kılmadan önce abdest almak farzdır. Peki abdest alan kişinin parmağında yüzük varsa ne yapmalı? Abdest alırken yüzük çıkarılır mı?
Kişinin kullandığı yüzünü dar ise ve bundan ötürü altına suyun ulaşmama ihtimali varsa abdest için bu yüzünü çıkarmak veye suyun ulaşması için yeterli oluyarsa yüzünü oynatmak farz olacaktır. Kullanılan yüzük geniş ise yani altına suyu ulaştırmak için ayrıca onu oynatmak gerekmiyorsa bu durumda abdest esnasında yüzünü hareket ettirmenin hükmü yalnızca sünettir.