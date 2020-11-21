  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Abdest alırken yüzük çıkarılır mı?
İSLAM

Abdest alırken yüzük çıkarılır mı?

Namaz dinin direği, Müslümanın miracıdır. Namaz Müminin kurtuluşudur. Namaz sayesinde Yüce Rabbimizle konuşuruz, Ona hamd ve şükürde bulunuruz. Namaz kılmak için abdeste ihtiyaç vardır. Abdestsiz namaz olmaz. Onun için namaz kılmadan önce abdest almak farzdır. Peki abdest alan kişinin parmağında yüzük varsa ne yapmalı? Abdest alırken yüzük çıkarılır mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-21 10:00:00 - 2020-11-21 10:00:59
Abdest alırken yüzük çıkarılır mı?

Kişinin kullandığı yüzünü dar ise ve bundan ötürü altına suyun ulaşmama ihtimali varsa abdest için bu yüzünü çıkarmak veye suyun ulaşması için yeterli oluyarsa yüzünü oynatmak farz olacaktır. Kullanılan yüzük geniş ise yani altına suyu ulaştırmak için ayrıca onu oynatmak gerekmiyorsa bu durumda abdest esnasında yüzünü hareket ettirmenin hükmü yalnızca sünettir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan flaş Alaattin Çakıcı ve Bülent Arınç açıklaması

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik
Dünya

Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Kaybettik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Asım Cenani'nin vefat ettiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yaşanan kafa karışıklığı üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, genelgede olduğu gibi sok..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay