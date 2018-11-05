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AB'den yaptırım açıklaması: Onaylamıyoruz

Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeniden yaptırım uygulamasını onaylamadıklarını bildirdi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:05
AB'den yaptırım açıklaması: Onaylamıyoruz

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, ABD'nin İran'a tekrar yaptırım uygulama kararını onaylamadığını söyledi.

Pierre Moscovici, Franceinfo radyosuna ABD'nin, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarını yeniden uygulama kararı hakkında açıklamada bulundu.

Moscovici, "Avrupa Birliği, ABD'nin İran'a tekrar yaptırım uygulamasını onaylamıyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından bugün devreye girdi. Bugünden itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:05
  1. AB
  2. ABD
  3. İran

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