AB’den Washington’a sert eleştiri: Amerika, birleşik bir Avrupa’dan korkuyor

Avrupa Birliği Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, kişisel sitesinde yayımladığı analizde, ABD’nin geçtiğimiz hafta yayımlanan 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi’ni sert bir dille eleştirdi. Kubilius, belgenin "Avrupa Birliği’nin birleşik bir güç haline gelmesini engellemeye yönelik jeopolitik bir hamle" olduğunu ifade etti.

AB İÇİNDEKİ BİRLİK, AMERİKAN ÇIKARLARINA AYKIRI

Kubilius, strateji belgesinin Avrupa’daki demokrasi ve değerler konusundaki kaygıları gerçekçi bulmadığını, tüm bu söylemlerin Washington’un jeopolitik çıkarlarına dayandığını savundu. ABD’nin yaklaşımını özetlerken, "AB içindeki birlik, Amerikan çıkarlarına aykırıdır" ifadesini kullandı.

Kubilius, belgede AB ülkelerinin birbirine daha fazla entegre olmasına karşı çıkıldığına dikkat çekerek, ABD’nin Avrupa’daki milliyetçi partilerle işbirliği yapılmasını teşvik eden bölümlere işaret etti. Ona göre ABD, giderek bütünleşen AB’yi Amerikan nüfuzu için potansiyel bir rakip olarak görüyor.

AMERİKA, AB'NİN YÜKSELEN GÜCÜNE KARŞI KOYMAYA HAZIRLANIYOR

Kubilius, stratejinin yaklaşımını, ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politika ekibindeki önemli isimlerden Elbridge Colby’nin fikirleriyle ilişkilendirdi. Colby’nin, ABD savunma stratejisinin herhangi bir ülkenin ya da örgütün dünyanın herhangi bir bölgesinde baskın güç olmasını engelleme hedefiyle şekillenmesi gerektiğini savunduğunu hatırlattı.

Kubilius, ABD’nin Asya’da Çin’e karşı aldığı pozisyonu örnek göstererek, AB’nin birleşik bir güç haline gelme ihtimaline de aynı şekilde direnmeye hazır olduğunu söyledi. Colby’nin değerlendirmesine göre Rusya’nın küresel bir baskın güç olamayacağını belirten Kubilius, esas rekabetin Avrupa Birliği ile görüldüğünü vurguladı.

Kubilius, 1860’larda Fransa ve İngiltere’nin yükselen Amerikan gücüne karşı savaşmayı düşündüğünü ancak bundan vazgeçtiğini hatırlatarak, "Umarız bugün ABD’de de AB’nin yükselişine karşı bir çatışmayı engelleyecek ihtiyat vardır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD STRATEJİ BELGESİNDE AVRUPA'YA SERT SÖZLER

ABD'nin 2025 Ulusal Güvenlik Stratejisi, Avrupa’nın aşırı sağ partileri sınırlama girişimlerini "siyasi sansür" olarak niteliyor ve Avrupa’nın göç politikalarının kıtanın yapısını değiştireceği savunuluyordu. Belgede, "Amacımız Avrupa’nın mevcut gidişatını düzeltmesine yardımcı olmak olmalıdır" gibi ifadeler yer alıyordu.