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Dünya AB'den Ukrayna'ya yeni destek
Dünya

AB'den Ukrayna'ya yeni destek

Yeniakit Publisher
2024-08-06 18:36:00 -
AB'den Ukrayna'ya yeni destek

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'ya 4,2 milyar avro destek gönderilmesine onay verdi.

AB Konseyi, Ukrayna'ya sağlanacak toplam 50 milyar avroluk mali destek kapsamında ilk düzenli ödeme kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

AB'nin fonla Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını ve kamu yönetimini destekleyeceği ifade edilen açıklamada, Ukrayna'nın fondan faydalanması için gerekli olan mali yönetim, devlete ait işletmeler, iş ortamını ve enerji gibi alanlardaki şartları ve reformları yerine getirdiği bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna Fonu'nun 1 Mart tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatılarak, bununla ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar avroluk istikrarlı finansman sağlanmasını öngördüğü belirtildi.

Ukrayna'ya fon kapsamında şimdiye kadar köprü finansmanı yoluyla 6 milyar avro sağlandığı kaydedilen açıklamada, ülkeye ayrıca ön finansman olarak 1,89 milyar avro gönderildiği ifade edildi.
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