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Dünya AB'den 'Ukrayna'ya askeri destek' savunması!
Dünya

AB'den 'Ukrayna'ya askeri destek' savunması!

Yeniakit Publisher
2024-04-11 21:56:00 -
AB'den 'Ukrayna'ya askeri destek' savunması!

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlayarak, destek vererek kendi güvenliklerini savunduklarını belirtti. AB'nin eskisine göre daha birlik içinde ve güçlü olduğunu savunan Leyen, savaşın bir diğer etkisinin de NATO'nun büyümesi olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlayarak, destek vererek kendi güvenliklerini savunduklarını belirtti. AB'nin eskisine göre daha birlik içinde ve güçlü olduğunu savunan Leyen, savaşın bir diğer etkisinin de NATO'nun büyümesi olduğunu söyledi.

Michel, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bir etkisi olarak bugün AB'nin eskisine göre daha birlik içinde ve güçlü olduğunu savunurken, savaşın bir diğer etkisinin de NATO'nun büyümesi olduğunu söyledi.

Michel, AB içinde savunma işbirliği sektöründe ilerleme kaydettiklerini belirtti.

Rusya'nın dünyayı riske attığını dile getiren Michel, "Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlayarak, destek vererek kendi güvenliğimizi savunuyoruz." diye konuştu.
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