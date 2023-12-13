AB'den Ukrayna için flaş Rusya adımı! Hazırlanan planı açıkladılar

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Strazburg'da düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın savaş nedeniyle dondurulan varlıkları konusunda açıklamalarda bulundu.

"AB Komisyonu, Rusya Merkez Bankası varlıklarından elde edilen beklenmedik olağanüstü gelirlerin hareketsiz hale getirilmesine ilişkin teklifleri kabul etti." diyen Jourova, teklifin yürürlüğe girmesi için AB ülkeleri tarafından onaylanması gerektiğini belirtti.

Jourova, ekim ayında yapılan AB Liderler Zirvesi'nde komisyona, Rus varlıklarına ilişkin yapılan çalışmaların hızlandırılması talimatının verildiğini hatırlattı.

Detaylar henüz resmen paylaşılmadı!

AB ülkeleri tarafından oybirliğiyle onaylanması gereken teklifin detayları ise henüz resmen paylaşılmadı.

AB yetkilileri aylardır dondurulan varlıklar ve bu varlıklardan sağlanan gelirin sahibinin rızası olmadan kullanımının hukuki ve finansal boyutlarını tartışıyordu.

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AB ülkeleri savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın yaklaşık 200 milyar eurosunu dondurdu. Rus varlıklarını tutan finansal kurumlar bunların vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.

AB, ana para yerine bundan elde edilen gelirleri hedef almak istiyor. Öte yandan komisyonun teklifi Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ayrı bir hesaba yatırılmasını içeriyor.