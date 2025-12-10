AB’den Trump’a sert yanıt: Müttefikler müttefik gibi davranmalı

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı liderlere yönelik eleştirilerine sert bir yanıt verdi. Trump'ın, Avrupalı liderlerin zayıf olduğu yönündeki açıklamaları sorulan Costa, diplomasi dilini kullanarak ABD'yi uyardı.

Costa, iki tarafın müttefik olduğunu hatırlatarak, "Bu, ülkelerimizin siyasi iç işlerine karışmamamız gerektiği anlamına gelir. Amerikalıların tercihlerine saygı duyuyoruz ve onlar da vatandaşlarımızın demokratik tercihlerine saygı duymalılar," ifadelerini kullandı. Costa ayrıca, Ukrayna'nın finansal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve 18 Aralık'taki AB Zirvesi'nde yeni mali yardım paketi üzerinde anlaşma beklediklerini de sözlerine ekledi.

AB KOMİSYONU'NUN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Amerikalıların tercihlerine saygı duyuyoruz ve onlar da vatandaşlarımızın demokratik tercihlerine saygı duymalılar. AB liderleri beni AB Konseyi Başkanı seçtiğinde, Başkan Trump buna saygı duymalıdır. Tıpkı Amerikan vatandaşlarının onu ABD Başkanı olarak seçmesine bizim saygı duyduğumuz gibi. Müttefikler birbirlerine böyle davranırlar” yanıtını verdi.

Trump'ın, AB'nin Ukrayna politikasına dair eleştirileriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Costa, “2026-27 için bu ülkenin finansal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AB Komisyonu'nun çalışmaları devam ediyor. 18 Aralık'ta yapılacak AB Zirvesi’nde üye ülkelerin yeni mali yardım üzerinde anlaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.