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AB'den Tata-ThyssenKrupp birleşmesine ret

AB, çelik sektöründeki Tata ve ThyssenKrupp firmalarının birleşmesine izin vermedi

11 Haziran 2019 Salı 14:35
AB'den Tata-ThyssenKrupp birleşmesine ret

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), çelik sektöründe Hindistan merkezli Tata Steel ve Alman ThyssenKrupp firmalarının birleşmesine onay vermedi.

AB Komisyonu Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, Tata Steel ve ThyssenKrupp'un birleşmesine izin verilmediğini açıkladı.

Çelik sektöründe rekabet ortamının önemli olduğunu anlatan Vestager, söz konusu birleşmeyi Avrupa'daki sanayi ve tüketicileri korumak amacıyla engellediklerini ifade etti.

Vestager, birleşmeye yüksek çelik fiyatlarına neden olacağı gerekçesiyle izin verilmediğini vurguladı.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. Komisyon, söz konusu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu bu birleşme veya satın almayı engelleyebiliyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:35
  1. AB
  2. Birleşme
  3. Çelik
  4. rekabet

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