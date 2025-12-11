AB’den şoke eden geri adım: İçten yanmalı motor yasağı 5 yıl ertelenebilir

Avrupa Komisyonu, otomotiv sektörünün fosil yakıtlardan uzaklaşmasını amaçlayan geçiş kuralları değişikliklerini gelecek hafta açıklayacak. İtalya'dan Polonya'ya kadar birçok hükümet ve ülke, mevcut teknolojiden uzaklaşma planının çok agresif ve bölgenin temel sanayisinden birini öldürme riski taşıdığını belirtiyor.

Komisyonun stratejisi, şarj edilebilir hibritler ve menzili uzatılmış araçlarda içten yanmalı motor kullanımını 2040 yılına kadar uzatacak 5 yıllık süreye olanak sağlayacak. Kaynaklara göre bu, imalatta yeşil çelik kullanımının yanı sıra ileri biyoyakıt ve e-yakıt ile çalışmalarına bağlı olacak.

Böyle bir tasarım, AB'nin hala 2035 yılına kadar yeni binek araçlarda sıfır emisyon hedefine ulaşmasını sağlayacak, ancak teklifin kesin parametrelerine bağlı olacak. Ayrıca, o tarihten sonra saf elektrikli araç dışında temiz teknolojilerin kullanılmasını talep eden birçok otomobil ve parça üreticisi ülkenin endişeleri de ele alınacak.

Kaynaklar, komisyonda görüşmelerin devam ettiğini ve detayların hala değişebileceğini belirtti.

Otomobil üreticileri, bu olası erteleme ile tamamen elektrikli araçlara geçiş için daha fazla zaman kazanacak olsa da, çevre örgütleri arasında bu değişiklikler endişe yaratıyor. Çevrecilere göre Avrupa'nın iklim hedeflerini baltalayan yeni boşluk oluşturma ve bölgenin önde gelen otomobil üreticilerinin batarya ile çalışan karayolu taşımacılığı yarışında Çin'in daha da gerisinde kalma riski var.