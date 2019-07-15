AB'den skandal Türkiye kararı! Yaptırım onaylandı
Alman Haber Ajansı tarafından yapılan habere göre, AB, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı aldı.15 Temmuz 2019 Pazartesi 21:17
Alman basınının aktardığına göre AB, Türkiye'nin KKTC karasularında gerçekleştirdiği sondaj çalışmalarını gerekçe göstererek bir dizi yaptırımı ön gören paketi onayladı.
Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs kıta sahanlığındaki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladığı bildirildi.
Alman Haber Ajansı'nın (DPA) aktardığına göre AB, Kıbrıs kıta sahanlığındaki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladı.
Habere göre AB Ankara'ya yapılan finansal yardımı kısıtlayacak ve hava taşımacılığı anlaşması ile ilgili görüşmeleri askıya alacak.
YORUM YAZ