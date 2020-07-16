AB'den skandal Türkiye kararı

Avrupa Birliği, korona virüs salgınına ilişkin her 15 günde bir yenilenen "güvenli ülkeler listesinde" Türkiye'ye yine yer vermedi.

Avrupa Birliği (AB), korona virüs salgını nedeniyle güvenli bulduğu ülkeler listesini açıkladı. Türkiye “güvenli ülkeler” listesine yine alınmadı. "Zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeleri" simgeleyen turuncu listede yer alan Türkiye’ye gidilmemesi uyarısında bulunuldu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Türkiye gibi turuncu listede yer alan ülkelere seyahat edenler, dönüşlerinde 14 günlük zorunlu karantina uygulamasına tabi tutulacak. Avrupa makamları, tatil ya da aile ziyaretinin zorunluluk olmadığına işaret ederek, bu nedenlerle Türkiye'ye gidilmemesi uyarısında bulunuyor. Başta Hollanda olmak üzere birçok Avrupa ülkesi, Türkiye'den dönenlere 14 günlük zorunlu karantina uyguluyor.

Zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeler arasında

AB tarafından 1 Temmuz'da açıklanan güvenli ülkeler listesinde, vaka sayılarının yüksek olduğu gerekçesiyle Türkiye yer almamıştı. Koronavirüs vaka sayısı 100 bin kişide 16 ve aşağısı olan ülkeleri güvenli sayan AB, Türkiye'de bu rakamın 23,5 olduğunu bildirmişti.

Brüksel yönetimi, vaka sayılarının azalması durumunda 15 Temmuz'da yapılacak güncellemede, Türkiye'nin güvenli ülkeler arasına alınabileceğini açıklamıştı. Ancak son yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'de koronavirüs vakalarının hala 100 bin kişi başına 20 civarında olduğu belirtildi. Bu nedenle de Türkiye, zorunlu haller dışında gidilmemesi gereken ülkeler arasında yer aldı.

Avrupa'daki sigorta şirketleri de, zorunlu haller dışında gidilmemesi istenen ülkeleri, güvence kapsamından çıkardı. Türkiye'den dönüşlerinde 2 hafta karantinaya tabi tutulanlar, bu süreyi yıllık izinlerinden düşemeyecek. Bunun da, çalıştıkları iş yerleri ile zorun yaşamalarına neden olacağı belirtiliyor.