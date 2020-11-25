  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi AB'den Moderna aşısından alım sağlayacak sözleşmeye onay
Ekonomi

AB'den Moderna aşısından alım sağlayacak sözleşmeye onay

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:39:30 -
AB'den Moderna aşısından alım sağlayacak sözleşmeye onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Moderna firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 160 milyon doz alım sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

AB Komisyonu, Kovid-19 aşısı alımı için 6'ncı sözleşmenin ABD ilaç firması Moderna ile yapıldığını açıkladı.

Aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkelerin Moderna'nın geliştirmekte olduğu aşıdan 80 milyon doz alacaklarına dikkati çekilen açıklamada, talep edilmesi durumunda 80 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de sözleşmede yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, AB'nin benzer aşı alım sözleşmelerini Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson ve CureVac ile de yaptığı anımsatıldı.

AB, daha önce AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon ve Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, Pfizer ve BioNTech ile 300 milyon, CureVac ile 405 milyon doz aşı almak için anlaşmıştı.

Öte yandan, AB, aşıların fiyatlarına ilişkin bilgileri ticari gerekçelerle paylaşmıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında açıklamalarıyla tepki çeken Bülent Arınç’la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Fahrettin Koca yerli aşı konusunda müjdeyi verdi
Gündem

Fahrettin Koca yerli aşı konusunda müjdeyi verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tetanos-Difteri aşısının başarılı sonuçlar verdiğini söyledi.
PKK'ya ağır darbe! 17 terörist öldürüldü
Gündem

PKK'ya ağır darbe! 17 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesine sızmaya çalışan 17 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay