AB'den Moderna aşısından alım sağlayacak sözleşmeye onay

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Moderna firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 160 milyon doz alım sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

AB Komisyonu, Kovid-19 aşısı alımı için 6'ncı sözleşmenin ABD ilaç firması Moderna ile yapıldığını açıkladı.

Aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlanmasının ardından AB üyesi ülkelerin Moderna'nın geliştirmekte olduğu aşıdan 80 milyon doz alacaklarına dikkati çekilen açıklamada, talep edilmesi durumunda 80 milyon doz ilave aşı alım seçeneğinin de sözleşmede yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, AB'nin benzer aşı alım sözleşmelerini Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson ve CureVac ile de yaptığı anımsatıldı.

AB, daha önce AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon ve Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, Pfizer ve BioNTech ile 300 milyon, CureVac ile 405 milyon doz aşı almak için anlaşmıştı.

Öte yandan, AB, aşıların fiyatlarına ilişkin bilgileri ticari gerekçelerle paylaşmıyor.