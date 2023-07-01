  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki! 'Açık bir provokasyon eylemidir'
Dünya

AB'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki! 'Açık bir provokasyon eylemidir'

Yeniakit Publisher
2023-07-01 16:59:00 -
AB'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki! 'Açık bir provokasyon eylemidir'

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin kınama mesajında bulunan Avrupa Birliği (AB), "Kuran'ı veya herhangi bir kutsal kitabı yakmak saldırgan, saygısız ve açık bir provokasyon eylemidir" açıklamasında bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Kurban Bayramı'nın ilk günü Irak uyruklu Salvan Momika'nın cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktığı eyleme tepkiler sürüyor.

AB Dış İlişkiler Servisi tarafından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına yapılan yazılı açıklamada, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine ve eyleme tepki olarak Irak'ın başkenti Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği önünde yapılan gösterilere değinildi. Açıklamada, "AB, Bağdat'taki gelişmeleri yakından takip ediyor, sükunet ve itidal çağrısında bulunuyor. Diplomatik binalara yönelik saldırıları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

AB'nin Kuran'ın yakılmasına şiddetle karşı çıkan İsveç Dışişleri Bakanlığı'na katıldığı belirtilerek, "Bu eylem hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Kuran'ı veya herhangi bir kutsal kitabı yakmak saldırgan, saygısız ve açık bir provokasyon eylemidir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve buna bağlı hoşgörüsüzlüğün tezahürlerinin Avrupa'da yeri yoktur. Böyle bir eylemin Müslümanların önemli bir bayramı olan Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilmesi daha da üzücüdür. AB dışarıda ve içeride din, inanç ve ifade özgürlüğünü desteklemeye devam ediyor. Şimdi daha fazla gerginliği önlemek, karşılıklı anlayış ve saygı için birlikte durma zamanı" denildi.

Stockholm'deki tepki çeken eylemin ardından Irak’ın başkenti Bağdat'ta Şii lider Mukteda Sadr’ın yaptığı çağrı üzerine yüzlerce kişi İsveç’in Bağdat Büyükelçiliğinde toplanarak gösteri düzenlemiş, binanın çatısına çıkmıştı.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23