AB'den İsrail'e çağrı: Filistinlilerin binalarını yıkmayı durdurun

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), İsrail yönetiminden Filistinlilere ait binaların yıkımını durdurmasını istedi.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin, Ürdün Vadisi'nde bu hafta Filistinli 11 aileye ait yaşam alanı, iş yeri ve sağlık tesislerinin de aralarında bulunduğu 70 yapıyı yıktığı belirtildi.

Geniş çaplı yıkımların bu yılın başından beri bu tür yıkım faaliyetleri ve el koymaların sürdüğünü bir kez daha teyit ettiği vurgulanan açıklamada, son olarak Batı Şeria'da AB fonlarıyla yaptırılan Filistinlilere ait bir okulun da yıkımla tehdit edildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu anda 52 Filistin okulu yıkım tehdidi altındadır. Daha önceki AB Konseyi kararlarında da tekrarlandığı gibi, AB, güvenli okul ortamının sağlanması dahil olmak üzere, çocukların korunması çağrısında bulunmaktadır. Eğitim, korunması gereken temel insan hakkıdır.

Bu tür gelişmeler, iki devletli çözümün önündeki engellerdir. AB, İsrail'e AB fonlarıyla yapılan binalar dahil bu tür yıkımları özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insani etkilerini de göz önünde bulundurarak durdurması çağrısını yapmaktadır."