AB'den İran savaşına "mesafeli" duruş: "Kimse bu ateşe dahil olmak istemiyor!"
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İran-ABD-İsrail savaşının Avrupa’nın çıkarlarını doğrudan tehdit ettiğini ancak birliğin askeri olarak bu savaşa dahil olmayacağını açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın küresel ekonomiye "savaş açtığını" belirten Kallas, "Bu yıl gübre tedariki durursa, seneye dünya çapında kıtlık yaşanır" uyarısında bulundu.

Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından kameraların karşısına geçen Kaja Kallas, Orta Doğu’daki yeni savaşın Avrupa üzerindeki ağır gölgesini değerlendirdi. Kallas, Avrupa’nın savaşı başlatan taraf olmadığını ve askeri bir müdahale niyetinin bulunmadığını net bir dille ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA "GÜVENLİ HAT" İSTEĞİ YOK

Birlik üyesi ülkelerin, Kızıldeniz’deki Aspides Operasyonu’nun görev yetkisini Hürmüz Boğazı’nı kapsayacak şekilde genişletmeye yanaşmadığını belirten Kallas, "Üye devletler arasında Maskat hattının kuzeyine çıkma konusunda bir istek yok. Kimse bu savaşa aktif olarak dahil olmak istemiyor" dedi. Kallas, deniz taşımacılığında riskin sadece "düşman olup olmama" meselesi olmadığını, sigorta şirketleri ve mürettebat güvenliği nedeniyle Hürmüz'ün fiilen kapandığını hatırlattı.

İSRAİL'E GAZZE VE LÜBNAN ELEŞTİRİSİ

Kallas, Orta Doğu’daki büyük çatışmanın Gazze’deki insani dramı gölgelediğine dikkat çekti. İsrail’in İran ile olan savaşı, Gazze’ye insani yardım girişini engellemek için bir "fırsat" olarak kullandığını savunan Kallas, Lübnan’a yönelik olası bir kara operasyonunun durumu "daha da kötüleştireceği" uyarısını yaptı. 26 AB ülkesinin şiddet yanlısı yerleşimcilere yaptırım istediğini ancak bir ülkenin bunu engellediğini de sözlerine ekledi.

RUSYA VE ENERJİ SAVAŞLARI

Toplantıda Rusya’ya yönelik 20. Yaptırım Paketi’nin geciktiğini vurgulayan Kallas, ABD’nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları gevşetme kararına rağmen Avrupa’nın geri adım atmayacağını söyledi. Moskova’nın savaş bütçesini kısmak için Rus fosil yakıtlarından tamamen kopmanın AB için vazgeçilmez bir strateji olduğunu belirtti.

