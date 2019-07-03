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AB'den Hafter'e sert tepki!

Avrupa Birliği, Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçlerin göçmenleri vurmasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada sivillere yapılan saldırıların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:47
AB'den Hafter'e sert tepki!

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Saldırıları esefle karşılıyoruz. Sorumlular hesap vermelidir" ifadeleri kullanıldı.

ACİL SORUŞTURMA TALEBİ

AB'nin sürekli olarak şiddetin sonlandırılması ve uluslararası insancıl hukuka saygı duyulması yönünde çağrılarını yinelediği kaydedilen açıklamada, "AB, Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte bu korkunç saldırıyı düzenleyelere ilişkin acil bir soruşturma başlatılmasını talep ediyor" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, saldırının Libya'da ateşkesin ne kadar aciliyet taşıdığını ortaya koyduğu belirtilerek, tüm taraflara barış inşa edilmesi için destek çağrısı yapıldı. Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 40'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:47
  1. Avrupa Birliği
  2. Libya

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