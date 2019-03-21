AB’den Google’a 1,4 milyar euro’luk ceza
AB Komisyonu, Google’a 1,49 milyar euroluk para cezası verilmesi kararı alındığını açıkladı.21 Mart 2019 Perşembe 10:43
AB Komisyonu, AdSense’de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google’a 1,49 milyar euroluk para cezası verilmesi kararı alındığını açıkladı.
Google’ın 3’üncü taraf internet siteleriyle imzaladığı sözleşmelerde kısıtlayıcı maddelere yer vererek, rakiplerinin bu internet sitelerine reklam vermelerini engellediğinin belirlendiği kaydedildi.
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