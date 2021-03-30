  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya AB'den flaş Yunanistan ve göçmenler çağrısı!
Dünya

AB'den flaş Yunanistan ve göçmenler çağrısı!

Avrupa Birliği'nin İçişleri Komiseri Ylva Johansson, Birlik üyesi ülkeler arasındaki göçle mücadelede dayanışmanın önemli olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 10:53:00 -
AB'den flaş Yunanistan ve göçmenler çağrısı!

Yunanistan'ın Midilli Adası'nı ziyaret eden ve burada Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile bir araya gelen Johansson, Türkiye'ye sığınma başvuruları kabul edilmeyen göçmenleri geri almaya devam etmesi çağrısında bulundu.

"Büyük baskı altındalar"

Adada gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ve AB'nin göç politikalarındaki eksiklerine dikkati çeken Johansson, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da son altı yıldır gördüğümüz durum, Avrupalılaştırılmış bir göç politikasının olmaması ve bu, dış sınırlarımızdaki üye devletlerin büyük bir baskı altında olduğu. Özellikle de bazı adalar, Avrupa meselesi haline getirilememiş bir çözümün yokluğu nedeniyle büyük baskı altındalar."

"İnisiyatif çağrısı"

"Sabrın sınırları aştığını anlıyorum." diyen AB yetkilisi, Türkiye'nin de Midilli'deki yaklaşık 8 bin sığınmacı için inisiyatif alması gerektiğini kaydetti.

Ankara'nın geri dönüşleri kabul etmeye devam etmesi gerektiğini de belirten Johansson, "Ankara, AB-Türkiye anlaşmasının bu kısmını yaklaşık bir yıl önce askıya almıştı. Şimdi Türkiye'yi, Yunanistan'dan gelen göçmenlerin geri dönüşlerini acilen devam ettirmeye çağırıyorum.'' dedi.

BM'den Yunanistan'a suçlama

Johansson'ın ziyareti, Yunanistan'ın ülkeye ulaşan göçmenleri sınır dışı etmekle suçlandığı bir ortamda gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (BMMYK), son aylarda sığınmacıların denizde ya da Yunanistan'a ulaştıktan hemen sonra Türkiye'ye geri itilme ya da denizde bırakılma gibi artan sayıda raporlar aldığını bildirdi.

Yunan yetkililer, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

AB İçişleri Komiseri Johansson, "Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın raporundan ötürü çok endişeliyim. Gerçekten yakından incelenmesi gerektiğini düşündüğüm bazı özel durumlar var." sözleriyle Atina'nın tutumuna tepki gösterdi.

Ayrıca Johansson, "Yunan makamlarının iddia edilen geri itmeleri soruşturma konusunda daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kocasolak

İşte AB nin yumuşak dilinin altındaki BAKLA bu.
  • Yanıtla
Erdoğan tepki göstermişti! Avrupa duyurdu: Gerekirse soruşturma açılacak
Dünya

Erdoğan tepki göstermişti! Avrupa duyurdu: Gerekirse soruşturma açılacak

Avrupa Birliğinin Göç İdaresi yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın çocuklar da dahil olmak üzere sığınmacıları Türkiye'ye geri ittiği yönündeki..
ABD'li Bakan'dan dikkat çeken açıklama: Bunu yapmazsak bize yazıklar olsun
Dünya

ABD'li Bakan'dan dikkat çeken açıklama: Bunu yapmazsak bize yazıklar olsun

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,..
Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim duyurusu
Gündem

Milli Eğitim Bakanlığından yüz yüze eğitim duyurusu

Koronavirüs risk haritasının güncellenmesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimle ilgili açıklama geld..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay