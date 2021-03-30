AB'den flaş Yunanistan ve göçmenler çağrısı!

Yunanistan'ın Midilli Adası'nı ziyaret eden ve burada Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis ile bir araya gelen Johansson, Türkiye'ye sığınma başvuruları kabul edilmeyen göçmenleri geri almaya devam etmesi çağrısında bulundu.

"Büyük baskı altındalar"

Adada gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ve AB'nin göç politikalarındaki eksiklerine dikkati çeken Johansson, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da son altı yıldır gördüğümüz durum, Avrupalılaştırılmış bir göç politikasının olmaması ve bu, dış sınırlarımızdaki üye devletlerin büyük bir baskı altında olduğu. Özellikle de bazı adalar, Avrupa meselesi haline getirilememiş bir çözümün yokluğu nedeniyle büyük baskı altındalar."

"İnisiyatif çağrısı"

"Sabrın sınırları aştığını anlıyorum." diyen AB yetkilisi, Türkiye'nin de Midilli'deki yaklaşık 8 bin sığınmacı için inisiyatif alması gerektiğini kaydetti.

Ankara'nın geri dönüşleri kabul etmeye devam etmesi gerektiğini de belirten Johansson, "Ankara, AB-Türkiye anlaşmasının bu kısmını yaklaşık bir yıl önce askıya almıştı. Şimdi Türkiye'yi, Yunanistan'dan gelen göçmenlerin geri dönüşlerini acilen devam ettirmeye çağırıyorum.'' dedi.

BM'den Yunanistan'a suçlama

Johansson'ın ziyareti, Yunanistan'ın ülkeye ulaşan göçmenleri sınır dışı etmekle suçlandığı bir ortamda gerçekleşti.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (BMMYK), son aylarda sığınmacıların denizde ya da Yunanistan'a ulaştıktan hemen sonra Türkiye'ye geri itilme ya da denizde bırakılma gibi artan sayıda raporlar aldığını bildirdi.

Yunan yetkililer, kendilerine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

AB İçişleri Komiseri Johansson, "Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'nın raporundan ötürü çok endişeliyim. Gerçekten yakından incelenmesi gerektiğini düşündüğüm bazı özel durumlar var." sözleriyle Atina'nın tutumuna tepki gösterdi.

Ayrıca Johansson, "Yunan makamlarının iddia edilen geri itmeleri soruşturma konusunda daha fazlasını yapabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.