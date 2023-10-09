AB'den Filistin'e akıl almaz tutum: Filistin'e aslan, çocuk katili İsrail'e kuzular

Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Oliver Varhelyi, Filistin’e yönelik finansal yardımın durdurulduğunu, tüm projelerin incelemeye alındığını ve 2023 yılı için yeni bütçe tekliflerinin bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Varhelyi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail ve halkına yönelik terör ve vahşetin boyutu bir dönüm noktasıdır. Filistinlilerin en büyük bağışçısı olan Avrupa Komisyonu, toplam 691 milyon euro değerindeki tüm kalkınma portföyünü gözden geçiriyor. Tüm ödemeler derhal askıya alındı. Tüm projeler incelemeye alındı. 2023 dahil olmak üzere tüm yeni bütçe teklifleri bir sonraki duyuruya kadar ertelendi. Tüm portföyün kapsamlı değerlendirmesi yapılacak. Barış, hoşgörü ve birlikte yaşamanın temelleri artık ele alınmalıdır. Nefret, şiddet ve terörün yüceltilmesine yönelik kışkırtmalar çok sayıda kişinin zihnini zehirlemiştir. Harekete geçmemiz gerekiyor ve buna hemen ihtiyacımız var” dedi.