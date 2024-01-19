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Dünya AB'den bazı işgalci Yahudilere yaptırım
Dünya

AB'den bazı işgalci Yahudilere yaptırım

Yeniakit Publisher
2024-01-19 19:08:00 -
AB'den bazı işgalci Yahudilere yaptırım

Avrupa Birliği'nin (AB), işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulayacağı iddia edildi.

Brüksel merkezli EUobserver sitesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimciler ve Hamas ile ilişkili kişilere yönelik AB vize yasağını da içeren yaptırım planı, AB Konseyindeki insan hakları ve Orta Doğu uzman gruplarında tartışılıyor.

Fransa'nın başını çektiği iddia edilen bazı AB ülkeleri, haklarında yaptırım kararı alınması önerilen Yahudi yerleşimcilerin listesini uzman gruplarına sundu.

Yaptırım kararının AB üyesi birçok ülke tarafından desteklendiği öne sürülürken yaptırımların 22 Ocak'ta yapılması planlanan AB Dışişleri Konseyinden önce açıklanması beklenmiyor.

Bir başka diplomat ise yaptırım planı hakkında ilerleme kaydedildiğini aktararak yaptırımların yaklaşık bir düzine Yahudi yerleşimcinin "ciddi insan hakları ihlallerinin sorumluları" listesine eklenmesini içerdiğini ifade etti.

Öte yandan bu hafta Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a yaptırım uygulanacağını duyuran AB, üzerinde çalışılan planla Hamas ile ilişkili kişilere yaptırımları artırmayı hedefliyor.
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Yahudi yerleşimci terörü artıyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 690 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri yasa dışı sayılıyor.

Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınları ve saldırılarına tanık oluyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde 2022 sonunda işbaşına gelen koalisyon hükümetinde aşırı sağcı Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir gibi isimlerin kritik görevlere getirilmesiyle bu saldırılar daha da arttı.

Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan her iki bakan da uluslararası hukuka aykırı bu Yahudi yerleşim birimlerinde yaşıyor ve Yahudi yerleşimcileri şiddete teşvik etmeleriyle hatta bu şiddet eylemlerine bizzat katılmalarıyla tanınıyor.

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