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Aktüel AB'den Azerbaycan ve Ermenistan ile telefon diplomasisi
Aktüel

AB'den Azerbaycan ve Ermenistan ile telefon diplomasisi

AB Temsilcisi Borrell, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarından ateşkese uyulmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:19:50 -
AB'den Azerbaycan ve Ermenistan ile telefon diplomasisi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri yaptığını, ateşkese uyulmasını ve sivillere yönelik saldırıların durmasını istediğini söyledi.

Borrell, Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili yazılı açıklamasında, Azerbaycan ile Ermenistan arasında dün gece başlayacağı açıklanan ateşkesten memnuniyet duyduklarını bildirdi. Ancak Dağlık Karabağ'da ateşkesin ihlal edilmesinden üzüntü duyduklarını ifade eden Borrell, çatışmalar nedeniyle sivillerin acı çektiğini belirtti.

Borrell, "Dağlık Karabağ'daki nüfus zaten fazlasıyla acılar yaşadı. Çatışma, geniş çaplı ve kabul edilemez sivil kayıplara neden oldu. AB, kaynağı ne olursa olsun bu tür saldırıları kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile telefonda görüştüğünü aktaran Borrell, ateşkesin şartsız ve sıkı şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.

Borrell, "Ayrıca sivillere yönelik saldırıların derhal durması gerektiğinin altını çizdim. Bu tür saldırıların haklı tarafı olamaz. AB'nin çatışmaya uzun vadeli bir çözüm için tarafları ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatını desteklemeye hazır olduğunu yineledim." ifadesine yer verdi.

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