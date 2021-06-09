AB'den aşı sertifikasına onay!

Avrupa Parlamentosu (AP), dün oylanan tasarının 690 evet oyu ile kabul edildiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin onayının ardından karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

Dijital koronavirüs aşı sertifikası

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 20 Mayıs'ta aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve AP arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşıyla sonuçlandığını açıklamıştı.

Uzlaşıya göre, AB üyesi ülkeler, sertifikanın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz itibarıyla ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

Seyahat kısıtlamaları kalkacak

Sertifika ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Aşı sertifikası, kişilerin COVID-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve COVID-19 test sonucunu içerecek.

Avrupa Parlamentosu (AP)AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylıyor.