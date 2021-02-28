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Dünya AB’de koronavirüs aşısı şoku! Depolarda kaldı
Dünya

AB’de koronavirüs aşısı şoku! Depolarda kaldı

İngiliz aşısı olarak bilinen Astrazeneca-Oxford Kovid-19 aşısının AB vatandaşları tarafından güven kazanmadığı ve bu nedenle kullanılmadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 13:17:00 -
AB’de koronavirüs aşısı şoku! Depolarda kaldı

İngiliz aşısı olarak bilinen Astrazeneca-Oxford Kovid-19 aşısının AB vatandaşları tarafından kullanılmadığı ortaya çıktı. Aşı randevusu alanların da AstraZeneca yapılacağını öğrendiklerinde başvuruyu iptal ettikleri ya da randevuya gitmediklerine dair çok sayıda haber geldi. Anketlerde nüfusun yüzde 34’ünün hiçbir Covid-19 aşısı yaptırmak istemediğini gösterdiği Almanya’da tedarik edilen 1,54 milyon doz AstraZeneca aşısının sadece 240 bin dozu kullanılabildi.

Merkal tepkili, Macron ılımlı

Guardian’ın haberinde Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in İngiltere’nin Brexit kararı sebebiyle Astrazeneca aşısı olmayacağını açıklamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise geçtiğimiz gün kendisine bu aşının yapılacağı söylenirse geri çevirmeyeceğini belirtti. “Halihazırda AstraZeneca aşısıyla ilgili bir kabul sorunu var” ifadelerini kullanan Merkel, “Almanya’da AstraZeneca’nın tavsiye edildiği yaş grubundan değilim” diye de ekledi.

Uğur Şahin: Normal yaşam Haziran’da

Dünya çapında ilk onaylanan Kovid-19 aşısını geliştiren Biontech şirketinin kurucusu bilim insanı Uğur Şahin, Alman basınına konuştu. Der Spiegel dergisine ve Bild gazetesine konuşan Şahin, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün Mayıs ayının sonunda ya da Haziran ayının başında gerçekleşeceğini söyledi. Şahin, “Önemli kriter o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşılanmış olması. Ancak Kovid-19’un kontrol altına alınması, virüsün artık bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmiyor. Sadece normal bir yaşama tekrar dönebileceğimiz anlamına geliyor” şeklinde konuştu. İsrail’de elde edilen verilerin aşılarının mutasyonlara karşı etkili olduğunu ispatladığını belirtirken, “Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz. Görünen ışık da tünelin ışığı değil. Aşının etkinliği sayesinde hem virüsün bulaşması hem de virüsün insan içindeki gelişimi engelleniyor. Ben aşının bu kadar etkili olmasını beklemiyordum” şeklinde konuştu. Şahin, Kovid-19 aşısının grip aşısı gibi iki yılda bir tekrar edilmesi gerekeceğinin altını çizdi.

İran Sağlık Bakanı: Fırtınaya hazırlanın

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artacağına inandığını söyleyerek, halka ve sağlık kurumlarına “kendilerini fırtınaya hazırlamaları” çağrısında bulundu. İran’ın yarı resmi ajansı Tesnim’e göre, Kum eyaletinde Kovid-19 konulu bir programda konuşan Nemeki, Kovid-19’un mutasyonlu varyantının etkisiyle ülkede salgın vakalarının artacağını ve en kötü senaryoya hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Eyaletlerdeki Kovid-19 verilerinin olumlu seyretmediğini kaydeden Nemeki, şöyle devam etti: “Kendinizi fırtınaya hazırlayın. Durumun aynı kalacağı konusunda iyimser değilim ve şiddetli bir fırtına ile karşı karşıya kalacağımıza ve buna hazırlıklı olmamız gerektiğine inanıyorum.” Sağlık kurumlarının Kovid-19’un mutasyonlu varyantı üzerinde hassas olması gerektiğini belirten Nemeki, halka rehavete kapılmadan alınan önlemlere sıkı bir şekilde riayet etme çağrısında bulundu.

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