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Aktüel AB'de bütçe krizi
Aktüel

AB'de bütçe krizi

Macaristan, AB bütçesini "hukukun üstünlüğü şartı" nedeniyle veto edecek - AB yönetimi, durumu "Yeniden bir kriz içindeyiz" şeklinde değerlendiriyor

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:48:52 -
AB'de bütçe krizi

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Macaristan'ın 2021-2027 bütçesini veto etmesinin "AB için yeni bir kriz" anlamına geldiğini bildirdi.

Macaristan hükümeti yetkilileri, AB bütçesindeki fonların dağıtımını hukukun üstünlüğüne bağlayan mekanizmayı veto edeceğini açıkladı. Macaristan'ın açıklamasından sonra Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, "Başbakan Mateusz Morawiecki'nin de Macaristan Başbakanı Victor Orban gibi bu (veto) hakkını kullanacağına inanıyorum." dedi.

Bunun üzerine değerlendirmede bulunan üst düzey bir AB yetkilisi, Birlik kurumlarının Macaristan'ın veto kararını değerlendireceğini belirtti. AB yetkilisi, konunun Kovid-19 salgınıyla mücadelenin ele alınacağı AB Liderler Zirvesi'nde gündeme gelebileceğini aktardı.

Macaristan veto kararının "AB'nin yeniden bir kriz içine girdiği" anlamına geldiğini söyleyen üst düzey yetkili, AB dönem başkanı Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer liderlerin krizin çözümü için çalışacağını belirtti.

AB yetkilisi, "Bütçe içeriği hakkında bir oy birliği görmeyi istiyoruz ama bir veya iki üye ülke (Macaristan ve Polonya) şarta bağlayan mekanizma nedeniyle engelleyebilir. Tekrar bir krizdeyiz. İşlerin ne zaman düzeleceğini de söyleyemiyorum." dedi.

AB kurumları, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde bütçe konusunda uzlaşmıştı. Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına karşı çıktıklarını daha önce açıklamıştı.

Bazı AB üyesi ülkeler, Polonya ve Macaristan'ı demokratik standartların gerilediği gerekçesiyle eleştiriyor. AB kurumlarının bütçe üzerinde anlaşmak için yürüttükleri müzakerelerde özellikle Avrupa Parlamentosu fonların dağıtımının "hukukun üstünlüğü" şartına bağlamak istiyordu.

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