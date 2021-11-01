ABD'den yine aynı oyun! Afganistan'da eğittiği asker ve casuslar, DEAŞ'a katılıyor

Taliban'ın uzun süredir DEAŞ'ı finanse etmekle suçladığı ABD'nin bir pisliği daha ortaya çıktı. Amerika tarafından eğitilmiş Afgan askeri ve istihbarat görevlilerinin, Taliban'la savaşmak için terör örgütü DEAŞ'ın saflarına katıldığı belirtildi. Taliban, ülkenin kontrolünü ele geçirdikten sonra, ABD'nin eğittiği ve iş birliği yaptığı personele af sözü vermiş olsa da, bu personelden bazılarının intikam, bazılarının da maaş için teröristlere yardım ettiği aktarıldı. Terör örgütünün Afganistan'daki hücresi DEAŞ/Horasan'ın, ABD tarafından eğitilmiş bu askerleri hemen kabul ettiği de kaydedildi.