  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den yine aynı oyun! Afganistan'da eğittiği asker ve casuslar, DEAŞ'a katılıyor
Dünya

ABD'den yine aynı oyun! Afganistan'da eğittiği asker ve casuslar, DEAŞ'a katılıyor

Taliban'ın uzun süredir DEAŞ'ı finanse etmekle suçladığı ABD'nin bir pisliği daha ortaya çıktı. Amerika tarafından eğitilmiş Afgan askeri ve istihbarat görevlilerinin, Taliban'la savaşmak için terör örgütü DEAŞ'ın saflarına katıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 14:15:00 -
ABD'den yine aynı oyun! Afganistan'da eğittiği asker ve casuslar, DEAŞ'a katılıyor

Taliban'ın uzun süredir DEAŞ'ı finanse etmekle suçladığı ABD'nin bir pisliği daha ortaya çıktı. Amerika tarafından eğitilmiş Afgan askeri ve istihbarat görevlilerinin, Taliban'la savaşmak için terör örgütü DEAŞ'ın saflarına katıldığı belirtildi. Taliban, ülkenin kontrolünü ele geçirdikten sonra, ABD'nin eğittiği ve iş birliği yaptığı personele af sözü vermiş olsa da, bu personelden bazılarının intikam, bazılarının da maaş için teröristlere yardım ettiği aktarıldı. Terör örgütünün Afganistan'daki hücresi DEAŞ/Horasan'ın, ABD tarafından eğitilmiş bu askerleri hemen kabul ettiği de kaydedildi.

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı
Gündem

Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından yayımlanan haftalık hava durumu raporunda sağanak yağmur ve fırtına uyarısı yapıldı.
Türkiye ve BAE arasında kritik anlaşma! Anlaşmaya bir ülke daha dahil oldu
Dünya

Türkiye ve BAE arasında kritik anlaşma! Anlaşmaya bir ülke daha dahil oldu

Konteyner krizi ve deniz taşımacılığında son dönemde maliyetler bir hayli arttı. Bunun önüne geçmek isteyen Türkiye, BAE ve Pakistan arasınd..
Japonya'da 5,2 şiddetinde deprem
Dünya

Japonya'da 5,2 şiddetinde deprem

​​​​​​​Japonya'nın doğrusundaki İbaraki eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay