ABD'den yeni S-400 teklifi! Türkiye reddetti

Gazeteci Hande Fırat, NATO Zirvesi öncesi Türkiye-ABD ilişkilerini ve Erdoğan-Biden arasında bu görüşmede ele alınacak konuları kaleme aldı.

Biden-Erdoğan görüşmesinin hazırlığı için Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın yaptığı, "S-400'leri almak, NATO ittifakında sorun yaratıyor. Alternatif sunduk, tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Umarım ortak bir yol bulabileceğiz. Bu teknik detay bir konu değil, siyasi bir şey değil. Türkiye durumun farkında, atması gereken adımları biliyor. Nasıl bu adımların atılacağını da görüştük, bu Türkiye’nin kararı olacak" açıklamayı köşesine taşıyan Fırat, Washington'ın sunduğu teklifin peşine düştüğünü söyledi.

Teklifteki maddeler kabul edilemez

"Amerikalı yetkililerden Türkiye'ye sunulan teklife ilişkin edindiğim izlenim şöyle:" diyen Hande Fırat, yapılan teklifi madde madde şu sözlerle sıraladı:

"Amerikan yönetimi Türkiye'den S-400'leri aktive etmediğine ve etmeyeceğine ilişkin yazılı bir taahhüt istiyor.

ABD yönetimi Türkiye'ye yönelik yaptırımların son bulması için bu yazılı taahhüdü Kongre'ye sunmayı planlıyor.

ABD yönetimine göre, S-400'ler konusunda Kongre'nin ikna edilmesi önemli ve gerekli.

S-400'lerin aktive edilmediğinin denetimi Amerikan askeri uzmanları tarafından yapılacak. Bu denetim formülü taahhütte de yer alsın istiyorlar."

Türkiye teklifi reddetti

Amerikalı yetkililerin bu teklifi anlattığında "Kesin Türkiye bu teklifi reddetmiştir" dediğini söyleyen Fırat, yazısında konu ile alakalı bölümü şu cümlelerle sonlandırdı:

"Edindiğim bilgiye göre, aynen öyle olmuş. Türkiye her şeyden önce egemenlik haklarının ihlali olacağını da belirterek, teklifi kabul etmemiş."