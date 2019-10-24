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ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek

Pentagon, önümüzdeki birkaç yıl içinde Rusya’yı caydırmak ve NATO’nun tamamen yeni bir savaşa hazırlanmasına yardımcı olmak için Avrupa’ya 50’den fazla F-35 savaş uçağı gönderecek.

24 Ekim 2019 Perşembe 08:20
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek

Hava Kuvvetleri Gen. James Holmes, Maryland’deki Ulusal Liman’da düzenlenen Hava Kuvvetleri Birliği Konferansı’nda gazetecilere verdiği demeçte, “Uçaklarımız oraya varınca, Avrupalı ortaklarımızla birlikte 100'den fazla F-35 olacak” dedi.

Fox News'in haberine göre; 50'den fazla savaş uçağının tam sayısı 2020'lerin başına kadar gelmese de hazırlıklar sürüyor. Hava Kuvvetleri, F-35'lerin nereye gönderileceğini güvenlik gerekçeleriyle belirlemedi. Ancak,  Baltıklar ve Doğu Avrupa'da düşünülebilecek çok sayıda hayati stratejik alan var.

Avrupalı müttefikleri ile pilotların eğitileceğini vurgulayan Holmes, hareketin “Avrupa'da rekabet etme ve caydırma kabiliyetimiz için önemli” olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 08:20
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