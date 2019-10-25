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ABD'den yeni açıklama! "Türkiye ile savaş durumuna gelemezdik"

Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte sözde "dünyanın hakimi" imajı zedelenen ABD'nin Savunma Bakanı Mark Esper, "Bir NATO müttefiğiyle savaş durumuna gelemezdik" dedi.

25 Ekim 2019 Cuma 08:52
ABD'den yeni açıklama! "Türkiye ile savaş durumuna gelemezdik"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Brüksel’de, NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde, düşünce kuruluşu German Marshall Fund’da bir konuşma yaptı.

"Savaş durumuna gelemezdik"

Esper, ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesi kararıyla Türkiye’nin Suriye harekatı için önünün açıldığı eleştirilerine karşı savunma yaparak, "ABD askerlerini iki ateş arasında bırakıp tehlikeye atmayacağını ya da bir NATO müttefikiyle savaş durumuna gelemeyeceğini" söyledi.

Rusya ile ilişkilerden rahatsız oldu

Türkiye’nin yanlış yöne gittiğini söyleyen Esper, “Türkler’in Batı yörüngesinden ziyade Rusya’nın yörüngesine doğru hızla yaklaştığını görüyoruz ve bu çok talihsiz” dedi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper’ın NATO toplantısındaki gündeminde Türkiye’nin Suriye harekatı ve DEAŞ'la mücadele olması bekleniyor.

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 08:52
  1. ABD Savunma Bakanı Mark Esper
  2. German Marshall Fund

YORUM YAZ

  • Alperen Alperen 15 sa önce
    Gelmeye cesaret edemediniz.Açıkça söyleyin. 
  • AlliAlli16 sa önce
    Tayyip erdoğan yedi düvelin yıllarca hazırlamış olduğu oyunu bozdu.Allah onu muhafaza eylesin.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 16 sa önce
    Tūrkiye yi, O Yanlış Yöne Siz, İttiniz. Hiç Şüphesiz ki. Ayrıca Yanlış mı, Doğru mu Olduğuna Tūrkiye, Karar Verir. Siz Veremezsiniz. Hiç Şüphesiz ki. Şerefsiz Hain Alçaklar.
  • YAŞARYAŞAR17 sa önce
    Amerika elbette Türkiye ile Savaşa giremez. Ha, girse kazanır mı. Savaşların hiç bir zaman kazananları yoktur. Sonuçları ve götürdükleri her zaman sonucu belirler. Trup'un bir röportajında söylediği "Türkler savaşa düğüne gidiyor gibi gidiyorlar" dediğini bütün dünya duydu ve gördü. Aslında Amerika ve Türkiye Suriyede savaşmış olsaydı elbette Amerika tarafı daha avantajlı olacaktı. Ancak dedim ya sonuç ve götürdükleri. Amerikan halkı IRAK yapılan çıkarmada kayıp edilen Amerikan askerlerine karşı çok hassastı ancak o zamanki Savaş politikası iyi yönetildiği için Amerikan halkı ölen askerlerinin acısını sineye çekti. Yoksa Bushunömrü çok sürmezdi. Günümüzde de böyle bir Türkiye Amerikan arasında çıkacak sıcak çatışmada, bunu Amerikan halkına anlatılacak bir durum olmadığından, Ne dedi Trump DEAŞ bitirdik dedi. Yani Amerikan askerinin orada kalmasını gerektirecek bir durum yok. Bizim Askerlerin Düğüne gider gibi gitmesi elbette Trump'ı biraz daha düşündürdü ve çekilme kararı aldı. Ziraa olacak bir çatışmada hesap veremeyecekti. Türkiye tarafından bakılırsa, Kayıp edilen her bir asker şehit olarak adlandırılacak ve gurur duyulacaktı. Aslında Bütün dünyanın bizden çekinme sebebi de bundandır. Biz Savaşa Düğüne gider gibi gidiyoruz. Çünkü bizde ahiret inancı var. Şehitlik mertebesi dediğimiz bir inanış var. Diğer insanların çoğunluğu ölümden sonra yok olunduğuna inandıkları için, onlar daha uzun ömür yaşama hevesindeler ve ölmek istemezler.Türk Askeri ile Diğer askerler arasındaki fark budur. O yüzden hiç bir ordu, bizim karşımıza çıkmak istemezler.Çanlı örneği 2 gün önce bütün dünya gördü.
  • ŞüpeciŞüpeci18 sa önce
    Desenize şimdiye kadar hep Türkiyenin aleyhine davrandık da ondan...
  • Gurbet kusuGurbet kusu18 sa önce
    Amerika,Ab Türkiyeyi istemez hep celme takarsa Tükiyedeonlari istemez ne var bunda sasirilacak
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 18 sa önce
    Ne yani!!! Bize dürüst davranan Rusya yerine foto bası oynayan batıya güvenipsizin bizim topraklarda ikinci bir devlet kurmanıza seyirci mi kalacaktık ... Eski çamlar bardak oldu.... Ya da senin anlayacağın şekilde“it is water under the bridge“
  • hay bin gunduzhay bin gunduz19 sa önce
    bir gecede tüm askerimizi geri çekecen ibne amarıkanya top rusya birbirlerine girsin kenara çekilip seyredecen tüm sınırlara da verecen mayını verecen mayını

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