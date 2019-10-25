ABD'den yeni açıklama! "Türkiye ile savaş durumuna gelemezdik"

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Brüksel’de, NATO savunma bakanları toplantısı öncesinde, düşünce kuruluşu German Marshall Fund’da bir konuşma yaptı.

"Savaş durumuna gelemezdik"

Esper, ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeydoğusundan çekilmesi kararıyla Türkiye’nin Suriye harekatı için önünün açıldığı eleştirilerine karşı savunma yaparak, "ABD askerlerini iki ateş arasında bırakıp tehlikeye atmayacağını ya da bir NATO müttefikiyle savaş durumuna gelemeyeceğini" söyledi.

Rusya ile ilişkilerden rahatsız oldu

Türkiye’nin yanlış yöne gittiğini söyleyen Esper, “Türkler’in Batı yörüngesinden ziyade Rusya’nın yörüngesine doğru hızla yaklaştığını görüyoruz ve bu çok talihsiz” dedi. ABD Savunma Bakanı Mark Esper’ın NATO toplantısındaki gündeminde Türkiye’nin Suriye harekatı ve DEAŞ'la mücadele olması bekleniyor.