  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Araç sahipleri dikkat: Zam, indirim! Motorin, benzin ve LPG için bayram öncesi akaryakıt fiyatları!

Avrupa ülkesine ilk kez Çin'deki Airbus son montaj hattı: O tarihte teslim edildi! En çok ses getiren olay

Son seçim anketi Türkiye'yi ayağa kaldırır! 'Yenilginin sorumlusu en çok kim?' diye soruldu... Halk o isim dedi

Türkiye'nin trafik sigortasında asgari ücret ayarı tahmini: son bilgisini duyurdu, yeni adım o olacak

Bayrama saatler kala son altın tahmini bomba! Tuna Kaya duyurdu: O tarihte 3 bin lira olacak

Bakan Yerlikaya'dan çok net terör mesajı! 'Başını ezeceğiz'

Yesevi Alperenlerden Ekrem İmamoğlu'na son uyarı: Ya kaldır ya da biz kaldırmasını biliriz!

Borsa İstanbul'dan tarihi rekor! Gelmiş geçmiş en yüksek kapanışını yaptı!

BAE Türkiye'nin kapısını çaldı! Israrla Ankara'dan o silahı istiyorlar

Merdan Yanardağ tutuklandı
Dünya ABD'den Wagner hamlesi!
Dünya

ABD'den Wagner hamlesi!

Yeniakit Publisher
2023-06-27 23:25:00 -
ABD'den Wagner hamlesi!

ABD Hazine Bakanlığı, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin ile bağlantılı olduğu düşünülen 4 şirkete yaptırım uyguladı.

Rusya'da darbe girişiminde bulunan Wagner'e ilişkin ABD'den bir hamle geldi.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisi’nin (OFAC) Wagner’in lideri Evgeny Prigojin ile bağlantılı 4 şirket ve bir kişiye yaptırım uyguladığı duyuruldu.

Bakanlık, yaptırım uygulanan şirketlerin Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Rusya’da yer aldığını ifade ederek, söz konusu şirketlerin Ukrayna ve Afrika da dahil olmak üzere Wagner’in operasyonlarını sürdürmesi ve genişletmesi için yasa dışı altın ticareti yaptığını belirtti.

Yaptırım uygulanan Andrey Nikolayevich Ivanov’un Wagner’in yöneticilerinden olduğunu açıklayan bakanlık; Ivanov’un Africa Politology adlı kuruluş ve Mali'deki üst düzey hükümet yetkilileriyle silah anlaşmaları, madencilik faaliyetleri ve Mali'deki Wagner Grubu'nun diğer faaliyetlerinin içinde yer aldığını savundu.

ABD Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian E. Nelson, gelişmeye ilişkin açıklamasında, “Hazinenin yaptırımları, Wagner’in mali ağındaki ve uluslararası yapısındaki kilit aktörleri bozuyor. Wagner Grubu, acımasız operasyonlarını kısmen Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali gibi ülkelerdeki doğal kaynakları kullanarak finanse ediyor. ABD, Wagner’in Afrika, Ukrayna ve diğer yerlerdeki genişlemesini ve şiddetini azaltmak için gelir akışlarını hedef almaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23