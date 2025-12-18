ABD’den Uzak Doğu’da gerilimi artıracak adım! Tayvan'a 10 milyar doların üzerinde silah satış paketi açıkladı

ABD, Tayvan'a 10 milyar doların üzerinde silah satış paketi açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a yönelik silah satışını Trump'ın Ulusa Sesleniş konuşması sırasında açıkladı.

Buna göre, söz konusu paket, 82 adet HIMARS füze sistemi, 420 adet Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS), 60 Howitzer sistemi ve ilgili ekipmanların yanı sıra İHA’ları içeriyor.

Toplam değerinin 10 milyar dolardan fazla olduğu belirtilen paketin içeriğinde ayrıca, askeri yazılım, Javelin ve TOW füzeleri, helikopter yedek parçaları ve Harpoon füzeleri için yenileme kitleri de yer alıyor.​​​​​​​

Bilindiği üzere Çin ile Tayvan arasında yıllardır gerilim yaşanıyor. Bu gerilimde başta ABD olmak üzere batılı ülkeler Tayvan’dan yana tavır alıyor.