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Dünya ABD'den ülkeye giriş yapan yolcular için Covid-19 testi kararı!
Dünya

ABD'den ülkeye giriş yapan yolcular için Covid-19 testi kararı!

ABD, geçtiğimiz Kasım ayında alınan 'tüm yolcuların ABD'ye seyahat etmeden 1 gün önce Covid-19 testi yapmaları tedbirinin' kaldırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 18:34:00 - 2022-06-10 18:37:39
ABD'den ülkeye giriş yapan yolcular için Covid-19 testi kararı!

ABD, ülkeye gelen yolcuların uçuş öncesi Covid-19 testi yapma zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadelede alınan tedbirler çoğu ülke tarafından hafifletilirken, ABD yeni bir karar açıkladı. ABD tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz Kasım ayında alınan “korona virüs aşılama durumu fark etmeksizin tüm yolcuların ABD'ye seyahat etmeden 1 gün önce Covid-19 testi yapmaları tedbirinin” kaldırıldığı belirtildi.

Covid-19 testi zorunluluğu kalktı

Yeni karara göre ABD’ye gelen tüm yolcuların Covid-19 testi yapma zorunluluğu kalktı. Açıklamada ayrıca, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin artık gerekli olmadığını da belirtildi.

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