ABD'den Ukrayna'ya devriye botu satışına onay

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya 600 milyon dolar değerinde devriye botlarının satışına onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın, 16 adet Mark IV tipi Devriye Botlarının Ukrayna'ya satılmasına karar verdiği ve bu satışa ilişkin Kongre'ye tebligat gönderildiği kaydedildi.

Satış paketine botlarda kullanılacak silah ve iletişim sistemlerinin de bulunduğu, satışın bedelinin 600 milyon dolar olduğu belirtildi.

Ukrayna'ya satışın tamamlanabilmesi için ABD Kongresinden 30 gün içinde herhangi bir itiraz gelmemesi gerekiyor.



