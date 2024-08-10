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Dünya ABD'den Ukrayna'ya 125 milyon dolarlık yardım
Dünya

ABD'den Ukrayna'ya 125 milyon dolarlık yardım

Yeniakit Publisher
2024-08-10 03:58:00 -
ABD'den Ukrayna'ya 125 milyon dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya, Rusya ile yaptığı savaşta kullanması için acil ihtiyaç duyduğu "önemli yeni bir silah ve ekipman paketi" gönderileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken imzalı yazılı açıklamada, "ABD bugün Ukrayna'ya, Rusya'nın devam eden saldırılarına karşı savunmasında askeri güçlerini desteklemek üzere acilen ihtiyaç duyulan önemli bir yeni silah ve ekipman paketi gönderiyor." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Blinken'ın "Bu yeni yardımı, Ukrayna'nın topraklarını ve halkını savunmasını güçlendirmek için mümkün olan en kısa sürede konuşlandıracağız. Başkan (Joe) Biden'ın da açıkça belirttiği gibi ABD ve oluşturduğumuz uluslararası koalisyon Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek." sözlerine yer verildi.

Askeri desteğin 125 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Destek paketinin "hava savunma, roket sistemleri ve topçu mühimmatı, çok amaçlı radarlar ve tanksavar" gibi silahlarla mühimmat içerdiği kaydedildi.

Son yardımın Biden'ın Ukrayna Güvenlik Ek Tahsisat Yasası'nı imzalamasından bu yana 10'uncu güvenlik yardım paketi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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