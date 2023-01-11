ABD'den Ukrayna için kritik Patriot adımı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Ukraynalı askerlerin gelecek hafta Oklahoma eyaletinde yer alan Fort Sill Üssü'nde Patriot hava savunma sistemleri için eğitim almaya başlayacaklarını açıkladı.

Ukraynalı askerlerin ABD’de Patriot hava savunma sistemleri için eğitim alacağı açıklandı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder yaptığı açıklamada, Ukraynalı 90 ila 100 askerin gelecek hafta Oklahoma eyaletinde yer alan Fort Sill Üssü'nde Patriot hava savunma sistemleri için eğitim almaya başlayacaklarını ifade etti. Eğitimin birkaç ay süreceğini belirten Ryder, "Patriot bir kez sahaya sürüldükten sonra Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerine katkıda bulunacak ve Ukrayna halkının Rusya'nın devam eden hava saldırılarına karşı kendilerini savunması için başka bir yetenek sağlayacaktır" dedi.

Avrupa'daki Ukrayna taburları için önceden duyurulan birleşik silah eğitimi programının da önümüzdeki hafta başlarında başlayacağını belirten Ryder, Almanya'nın Ukrayna'ya göndermeyi taahhüt ettiği Patriot sistemiyle ilgili eğitim konusunda ise henüz bilgisi olmadığını aktardı.

ABD, 21 Aralık'ta, Almanya ise 5 Ocak’ta Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi vereceğini duyurmuştu.