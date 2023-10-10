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Dünya ABD'den uçak gemisi açıklaması: Gönderiyoruz ama...
Dünya

ABD'den uçak gemisi açıklaması: Gönderiyoruz ama...

Yeniakit Publisher
2023-10-10 20:39:00 -
ABD'den uçak gemisi açıklaması: Gönderiyoruz ama...

Hamas'ın başlattığı operasyon sonrası İsrail'e dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ile ona eşlik edecek bir filo gönderen ABD'den bir açıklama geldi.

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, "Gerald Ford uçak gemimizi sadece İsrail'e yardım için değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ı caydırmak için gönderiyoruz" dedi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik Aksa Tufa operasyonu başlattı. Sonrasında İsrail misilleme olarak Gazze'deki Hamas hedeflerimi bombardıman altına alırken, yaşanan gelişmeler sonucu ABD, dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ile ona eşlik edecek bir filoyu bölgeye gönderme kararı aldı.

"İran ve Hizbullah'ı caydırmak için gönderiyoruz"

Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, İsrail medyasına yaptığı açıklamada, "Gerald Ford uçak gemimizi sadece İsrail'e yardım için değil, aynı zamanda İran ve Hizbullah'ı caydırmak için gönderiyoruz. Onlara 'Müdahale etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin' mesajı vereceğiz. Her türlü duruma cevap verecek kabiliyete sahibiz. Farklı seçeneklere sahip olabilmek için bölgede F-35 bulunduracağız, F-15 ve F-16 sayısını artıracağız." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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